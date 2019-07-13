Экономика

Государство повысит детские пособия семьям с низким доходомRambler News Service 13 июля в 08:25

Законопроект предусматривает повышение критерия «нуждаемости»: с 1 января 2020 года выплаты будут осуществляться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в данном субъекте России.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru13 июля в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ13 июля в 06:03

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru13 июля в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАСС13 июля в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости13 июля в 04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец13 июля в 03:59

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК13 июля в 04:59
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Музыка

Тереза Мэй станцевала и спела под хиты АВВА

Мэй ритмично двигала руками под хиты группы АВВА на известном британском музыкальном фестивале в Хенли.
Обновлено в 05:56
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы

В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:14
Происшествия

МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 05:36
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда

Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Здоровье

В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 12:30
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь

О талантливой семье народной артистки Украины Таисии Повалий, кажется, знают все: муж-продюсер Игорь Лихута, сын-музыкант Денис Повалий.
Обновлено в 05:25
Наука

Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов

Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Эксперты «За рулем» проанализировали вторичный рынок России и назвали десятку самых выгодных для покупки автомобилей с пробегом до 100 000 км. Отмечается, что для российских автовладельцев именно 100-тысячный рубеж на одометре является той чертой, после которой машину предпочитают продать.
Обновлено в 05:14
Наука

«Гормон голода» улучшает память

Гормон грелин, который кишечник синтезирует в предвкушении еды, действует на память через кишечное ответвление блуждающего нерва.
Обновлено 13 июля в 01:11
Происшествия

В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета

Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 05:35
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей.
Обновлено в 00:31
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
Политика

Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 04:17
Политика

Роспотребнадзор уничтожил тысячу тонн санкционки за 5 лет

Роспотребнадзор не допустил ко ввозу 2,9 тысяч тонн запрещенной к ввозу пищевой продукции за весь период действия антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 05:47
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Политика

Россия поставила точку в вопросе передачи Курил Японии

Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов южно-курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре и поставила в данном вопросе точку.
Обновлено вчера в 08:24
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