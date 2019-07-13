Экономика

Государство повысит детские пособия семьям с низким доходомRambler News Service 13 июля в 08:25

Законопроект предусматривает повышение критерия «нуждаемости»: с 1 января 2020 года выплаты будут осуществляться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в данном субъекте России.
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Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАСС13 июля в 04:54

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ13 июля в 06:03

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК13 июля в 04:59

Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru13 июля в 06:18

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости13 июля в 04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец13 июля в 03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru13 июля в 03:36
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Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Усатый нянь: Игорь Николаев на пляже Юрмалы побыл в роли воспитателя

Подписчики восторженно отозвались на пост Николаева, назвав его «усатым нянем» и «маэстро среди цветов жизни».
Обновлено в 05:37
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Обновлено в 03:21
Происшествия

В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты

ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Общество

Матвиенко назвала опасность усыновления однополыми семьями детей

Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье

Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Общество

Эмин Агаларов стал владельцем глянцевого журнала

Обновлено в 06:18
Финансы

Рубль оценили по индексу бигмака

Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Политика

Кремль рассчитывает на освобождение Кирилла Вышинского

В Кремле надеются на освобождение из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене и незаконном обороте оружия.
Обновлено в 06:04
Общество

В Московском зоопарке родился редкий голубой баран

В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Опубликован список разрешенных для купания мест в Саратовской области

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области разрешило купание на 30 пляжах региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 03:17
Политика

Роспотребнадзор уничтожил тысячу тонн санкционки за пять лет

Роспотребнадзор не допустил к ввозу 2,9 тыс. т запрещенной пищевой продукции за весь период действия антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

Долгожданный смартфон Xiaomi Mi A3 представят не 25, а уже 17 июля

В конце прошлой недели стало известно о том, что презентация смартфона Xiaomi Mi A3 на территории Польши состоится 25 июля этого года, но источники сразу уточнили, что мировая премьера устройства состоится раньше.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых 160 млн рублей и пропала

Обновлено в 06:06
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Футбол

Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»

Футбольный специалист Александр Бубнов дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка «Локомотива» с «Рубином».
Обновлено в 03:49
Кино

Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности на кастингах

Обновлено в 01:52
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца

Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
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