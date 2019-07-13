Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

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РБК04:59

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News.ru03:36

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ТАСС04:54
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
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