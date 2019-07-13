Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24

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РИА Новости04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
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