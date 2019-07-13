Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

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Коммерсантъ06:03
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