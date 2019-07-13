Экономика
Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
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