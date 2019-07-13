Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Футбол

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Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
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Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
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Здоровье

От чувства тревоги поможет избавиться контроль за употреблением кофеина

Обновлено в 06:31
Происшествия

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Работа главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Владимира Москалева является неквалифицированной.
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Политика

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Политика

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Обновлено в 15:28
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих

Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

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Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
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Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

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Обновлено вчера в 16:27
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Происшествия

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Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
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В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
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Происшествия

На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге после матча с «Уралом»

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Спорт

Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта

Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
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