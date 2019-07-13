Экономика
Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Футбол
«Спартак» вырвал победу у «Сочи»
Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:10
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Обновлено в 15:31
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Футбол
Эксперт назвал неквалифицированным работу арбитра на матче «Спартака»
Работа главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Владимира Москалева является неквалифицированной.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Кононов высказался по поводу возможного трансфера Гильерме
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.
Обновлено в 15:28
Происшествия
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Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
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Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
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Обновлено в 10:21
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700
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Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
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Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о "непростом" пуске ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ".
Обновлено в 11:57
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Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
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Наука
Ученые обнаружили новый гормон, который отвечает за контроль памяти
Нейробиологи из Университета Южной Калифорнии (США) выяснили, что пептидный гормон грелин, известный как «гормон голода», способен оказывать влияние еще и на память.
Обновлено 10 июля в 12:46
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
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Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Спорт
Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24