Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАСС04:54

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:06, Вашингтон
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Обновлено в 06:59
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Журналистка Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:46
Происшествия

На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге после матча с «Уралом»

Обновлено в 13:41
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Политика

В Конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Палата представителей США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 год, которая вводит новые санкции по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента, передает «Интерфакс».
Обновлено 11 июля в 23:31
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Гаджеты

Раскрыты характеристики HTC Wildfire E — первой модели возрожденной линейки Wildfire

Дизайн модели не известен, ничего не говорится ни о цене Wildfire E, ни о сроках появления его в продаже.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
Обновлено в 11:45
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
Обновлено в 20:28
Здоровье

Российские геронтологи разработали программу профилактики падений и переломов

В будущем в медучреждениях, принимающих пожилых пациентов, предстоит ввести оценку индивидуального риска падения и учитывать его при лечении.
Обновлено в 15:58
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
Обновлено в 03:32
Политика

Пушков оценил санкции США против Турции из-за российских С-400

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ограничительные меры, которые США могут ввести против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400.
Обновлено в 21:41
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено в 21:00
Космос

Обнаружен новый астероид на орбите диаметром меньше орбиты Меркурия

Наблюдая небо во время рассвета и в сумерки, астрономы заметили космический камень, имеющий наименьший период обращения вокруг Солнца из известных науке астероидов.
Обновлено 10 июля в 22:07
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Под Санкт-Петербургом горят «Муринские бани»

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, передает ТАСС, В управлении МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что из города в область были направлены дополнительные силы на помощь в тушении пожара.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Футбол

Селюк: многие клубы позавидуют не бедному «Сочи»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал прошедший матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" с московским "Спартаком" в интервью Sport24.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное