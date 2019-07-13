Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика

От СБУ потребовали арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Спорт

Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта

Российская синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта, который стартовал в корейском Кванджу.
Обновлено в 11:50
Политика

Кикабидзе ответил на сообщения о тайных корпоративах в России

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе отреагировал на сообщения о том, что он якобы тайно выступает в России на корпоративах.
Обновлено в 12:54
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перетряхивать аппарат управленцев высшего звена – на совещании в Одесском морском порту глава государства потребовал уволиться от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху

После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.
Обновлено в 10:58
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов

Обновлено в 02:41
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

30 июля в Steam выйдет RetroArch. Это эмулятор PS1, NES и Sega Mega Drive

30 июля в Steam выйдет RetroArch.
Обновлено в 11:43
Политика

Телемост прошел между Россией и Украиной

Обновлено вчера в 13:32
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика

Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе

Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову пробивной бездарностью

Модель Виктория Лопырева жестко раскритиковала певицу и телеведущую Ольгу Бузову и назвала ее «трудолюбивой и пробивной бездарностью».
Обновлено в 13:07
Автоспорт

Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала об эволюции отношений с супругом

Юлии Высоцкой отлично известно как много приходится работать над долгими отношениями.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Футбол

Хусаинов заявил, что в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» не поставили чистый пенальти

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».
Обновлено в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное