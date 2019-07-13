Экономика
Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Политика
От СБУ потребовали арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
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Авто
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Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
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Спорт
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта, который стартовал в корейском Кванджу.
Обновлено в 11:50
Политика
Кикабидзе ответил на сообщения о тайных корпоративах в России
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Теннис
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уволиться
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перетряхивать аппарат управленцев высшего звена – на совещании в Одесском морском порту глава государства потребовал уволиться от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет
Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху
После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.
Обновлено в 10:58
Футбол
Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов
Обновлено в 02:41
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
30 июля в Steam выйдет RetroArch. Это эмулятор PS1, NES и Sega Mega Drive
30 июля в Steam выйдет RetroArch.
Обновлено в 11:43
Политика
Телемост прошел между Россией и Украиной
Обновлено вчера в 13:32
Общество
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По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика
Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову пробивной бездарностью
Модель Виктория Лопырева жестко раскритиковала певицу и телеведущую Ольгу Бузову и назвала ее «трудолюбивой и пробивной бездарностью».
Обновлено в 13:07
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала об эволюции отношений с супругом
Юлии Высоцкой отлично известно как много приходится работать над долгими отношениями.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Футбол
Хусаинов заявил, что в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» не поставили чистый пенальти
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».
Обновлено в 13:11