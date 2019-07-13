Экономика
Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Футбол
«Спартак» вырвал победу у «Сочи»
Столичный "Спартак" вырвал победу у новичка Премьер-лиги "Сочи" в первом матче сезона 2019/2020.
Обновлено в 14:04
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Макрон объявил о создании военно-космического командования
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года.
Обновлено в 13:57
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол
«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ
«Укртранснафта» начала прием нефти сорта Bakken, которую доставили из США. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Политика
Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»
Российская журналистка Ольга Скабеева отреагировала на внесение телеведущего Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Наука
Впервые опубликован снимок квантовой запутанности
Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено в 08:54
Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено в 09:29
Спорт
Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады
Обновлено в 12:57
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности
Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Футбол
Анюков: «Я не завершал карьеру футболиста»
Обновлено в 13:05
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено в 11:12
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Пластический хирург посоветовала Сергею Звереву отказаться от операций
Благодаря четкой работе косметологов и пластических хирургов на свой возраст поющий стилист не выглядит.
Обновлено в 09:52
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих
По данным пресс-службы, в субботу в 13.50 мск на 112 километре автодороги Р-240 "Уфа-Оренбург" водитель грузовика Volvo FM врезался в автомобиль дорожной службы УАЗ, после чего наехал на пятерых рабочих, которые красили мостовое ограждение.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50