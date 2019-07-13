Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.

Путешествия Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.

Общество Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.

Наука Физики впервые в истории запечатлели квантовую запутанность Чтобы запечатлеть запутанность, физики создали систему, которая сбрасывает потоки запутанных фотонов из квантового источника света на то, что они называют «нетрадиционными объектами».

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Происшествия В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.

Шоу-бизнес Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу "Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.

Футбол Начо отказался уходить из «Реала» Защитник «Реала» Начо Фернандес намерен остаться в мадридской команде. 29-летний футболист не хочет покидать стан сливочных.

Происшествия Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.

Футбол Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов» Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".

Общество Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Происшествия В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой «По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.

Армия и оружие В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Спорт Беляева и Минибаев выиграли серебро ЧМ в прыжках с вышки Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали серебро чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Политика Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Происшествия В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.