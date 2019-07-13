Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
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Мертвый телеоператор был найден в Петербурге

Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
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Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
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