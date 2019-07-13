Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24
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Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
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Обновлено в 07:33
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В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
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Обновлено вчера в 15:05
Транспорт

На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам

Добавим, жара на Урале задержится всего на пару дней. Уже в начале следующей недели метеорологи обещают +25С.
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В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

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В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
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Обновлено вчера в 11:31
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Алена Водонаева прогулялась по Голливуду в домашних тапочках

Алена Водонаева рассказала, что будет придерживаться строгой диеты, однако позже, оказавшись в Лос-Анджелесе, призналась, что не смогла следовать диете и «перенесла» ее на другое время.
Обновлено в 07:51
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Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

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«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
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В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

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На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено вчера в 17:02
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Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
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Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

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В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Обновлено в 06:39
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Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
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