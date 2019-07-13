Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24
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