Экономика
Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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