Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

58-летняя модель снялась в бикини для легендарного издания

Обновлено в 09:54
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить обстрел телеканала

Телеканал «112 Украина» опубликовал заявление своего гендиректора Егора Бенкендорфа после обстрела здания канала из гранатомета.
Обновлено в 06:53
Автоспорт

Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агента

По информации источника, решение было принято после заявления агента футболиста Мино Райолы, который сообщил, что в «МЮ» уже давно знают о желании его клиента сменить клуб, и заявил, что не видит в действиях Погба ничего предосудительного.
Обновлено в 07:58
Общество

В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Разин раскрыл новые детали пребывания Алибасова в реанимации

Разин заверил поклонников, что Алибасов заболел по-настоящему.
Обновлено в 09:23
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:37
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Культура

Таисия Повалий представила свою новую песню на «Славянском базаре в Витебске»

Повалий исполнила песню «Я буду твоя» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана.
Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено вчера в 15:43
Общество

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии

Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Культура

Калужане готовятся отметить годовщину Великого стояния на Угре

Обновлено в 03:19
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Общество

В центре столицы начинается акция «За справедливость и права граждан»

В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
Обновлено в 05:00
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

Обновлено в 07:32
Гаджеты

Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro

Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное