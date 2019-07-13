Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24

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Коммерсантъ06:03

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

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Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

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News.ru03:36

Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

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Омбудсмен отметила улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»

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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Происшествия

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
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Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии

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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей

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Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
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Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
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Медики назвали продукты-убийцы, от которых стоит навсегда отказаться. Список был составлен диетологами для издания «Мир24».
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В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
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Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
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«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

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Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
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Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе

На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
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Российские регбисты с поражения стартовали в олимпийской квалификации

Сегодня, 13 июля, в Коломье (Франция) стартовала европейская олимпийская квалификация по регби-7.
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ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
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В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек, сообщили СМИ

Вооруженные сепаратисты похитили около 30 человек в пятницу в Северо-Западном регионе, одном из двух разрушенных войной англоязычных районов юга Камеруна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев и местных жителей.
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