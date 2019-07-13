Экономика
Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
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Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Томь» обыграла «Армавир» в Томске
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На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
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Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
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В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек, сообщили СМИ
Вооруженные сепаратисты похитили около 30 человек в пятницу в Северо-Западном регионе, одном из двух разрушенных войной англоязычных районов юга Камеруна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев и местных жителей.
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