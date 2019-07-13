Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru06:18

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ03:24

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК04:59

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец03:59

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru03:36

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ06:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Технологии

3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4

Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено в 09:20
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Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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От СБУ потребовали арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Общество

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Гаджеты

В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Фитнес-браслет на российском рынке предстал под маркой Xiaomi Mi Smart Band 4.Устройство снабжено 0,95 дюймовым дисплеем AMOLED (120х240 px), мощным аккумулятором емкостью 135 мА*ч, супертехнологичным современным модулем Bluetooth 5.0 BLE и GPS-датчик.
Обновлено в 04:01
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Зеленский помиловал осужденного в России украинца

Обновлено в 05:44
Спорт

Тренер рассказал о роли Тарасовой в подготовке Павлюченко и Ходыкина

Обновлено в 11:03
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В Совфеде оценили перенос правительством выходных в 2020 году

Ранее в субботу стало известно об утверждении кабмином календаря выходных и праздников россиян на 2020 год.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Общество

У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана

Обновлено в 12:32
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Автоспорт

Даниил Квят: «Машина была не в том рабочем окне»

Обновлено в 12:19
Политика

Зеленский поздравил с днем рождения осужденного за терроризм Сенцова

Обновлено в 12:19
Спорт

Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.
Обновлено в 10:21
Политика

Зеленский посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Авто

Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка

Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Минобороны Турции и Пентагон обсудили С-400

Глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар и и.о. руководителя Пентагона Марк Эспер обсудили поставку Турции российских ЗРК С-400, сообщило минобороны Турции.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Общество

Москвичей предупредили об опасном тумане

Обновлено в 11:49
Общество

Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Экономика

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
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