Экономика

Государство поможет семьям с низким доходомГазета.Ru 06:18

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
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Состояние избитой в Ингушетии девочки серьезно улучшилось. В настоящее время проводится необходимое лечение.
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В заявлении министерства отмечается, что внедрение этого сервиса позволит вдвое снизить нагрузку на федеральную службу судебных приставов, банки и другие учреждения, связанные с исполнительным производством.
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Обновлено вчера в 13:59
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