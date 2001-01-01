Экономика

Государство оплатит укорачивание SSJКоммерсантъ вчера в 17:51

В основном новые средства пойдут на НИОКР по «укороченной» версии самолета SSJ на 75 мест, для этого в госпрограмме создано отдельное мероприятие.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Государство оплатит укорачивание SSJ

Коммерсантъвчера в 17:51

Правительство выделило 10,5 млрд руб. субсидий на создание самолета МС-21

РБК05 февраля в 01:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:02, Ашберн
Происшествия

Мать капитана судна «Норд» сообщила о его возвращении домой

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, которого украинская полиция объявила в розыск, вернулся домой в Крым, сообщила «РИА Новости» его мать.
Обновлено в 01:41
Транспорт

Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве

Обновлено в 00:20
Космос

Российский спутник засек неизвестные науке физические явления

"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Появилось фото лысого и бледного Трампа

Лайк под фото поставили более 56 тысяч человек, а репостнули 19 тысяч. Таким образом фото стало вирусным.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации

После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».
Обновлено в 01:18
Технологии

В РФ начали разработку приложения для вызова беспилотного такси

В России приступили к созданию приложения, которое позволит вызвать беспилотное такси. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В ДТП в Таиланде погибли двое россиян

На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Общество

У Coca-Cola появится новый вкус

Обновлено вчера в 16:46
Общество

Минпромторг планирует вернуть в города палатки и ларьки

На улицы российский городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

Украинские зенитчики, которые «перебрали со спиртным», нанесли удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» по своему складу в Краматорске.
Обновлено вчера в 15:51
Музыка

Стали известны лауреаты премии «Грэмми»

Лучшей песней стала рэп-композиция This is America Дональда Гловера, известного как Childish Gambino.
Обновлено вчера в 23:53
Кино

«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами

ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Great Wall представила серийный кроссовер Haval F7x для рынка России

Китайский автогигант Great Wall представил серийную версию нового «молодежного» кросс-купе Haval F7x.
Обновлено в 01:29
Происшествия

МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей под Владимиром

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено вчера в 06:36
Общество

С Сергеем Юрским простятся в Театре имени Моссовета

Обновлено в 01:15
Транспорт

Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

Названы регионы России с самым доступным бензином

Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено в 00:51
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено вчера в 14:14
Здоровье

Заразившиеся эхинококкозом ульяновские курсанты пройдут химиотерапию

Случай заражения эхинококкозом 26 курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища кажется эпидемиологам очень странным.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме Новокузнецка

Двое детей из многодетной семьи погибли в результате пожара, произошедшего в частном двухэтажном доме в Новокузнецке.
Обновлено в 00:51
Космос

НАСА опубликовало панораму Марса

Американское аэрокосмическое агентство опубликовало 360-градусную панораму Марса.
Обновлено в 00:32
Космос

Маск сообщил о превосходстве нового двигателя SpaceX над РД-180

Разрабатываемый компанией SpaceX двигатель Raptor побил рекорд российского аналога РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.
Обновлено в 01:09
Гаджеты

На замену iPhone: названы лучшие Android-смартфоны до 20 тыс. рублей

Журналисты информационного издания «Слово и дело» провели собственное исследование и выяснили, какие смартфоны, работающие на операционной системе Android, могут стать лучшей альтернативной, мягко говоря, не самых дешевых Apple iPhone.
Обновлено вчера в 08:14
Экономика

Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

23-кратное превышение ПДК серы: жителям Сибая предложили переехать

Ранее сообщалось, что в некоторых жилых районах Сибая зафиксировано превышение ПДК по содержанию серы в воздухе почти в 23 раза.
Обновлено вчера в 05:16
Культура

Умер бывший гендиректор и зять основателя компании Walt Disney

Обновлено в 00:55
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

Обновлено вчера в 11:20
ещё по теме
МС-21
Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2019 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Объединённая авиастроительная корпорация
Российская компания
Российское публичное акционерное общество, объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрировано 20 ноября 2006 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное