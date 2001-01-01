Экономика

Государство оплатит укорачивание SSJКоммерсантъ 17:51

Весной 2018 года ГСС заключили предварительное соглашение на 75 SSJ 75 c S7, первые самолеты могли прийти в парк в 2022 году.
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Государство оплатит укорачивание SSJ

Коммерсантъ17:51
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Гаджеты

Напиток Coca-Cola получит новый вкус

Обновлено в 19:40
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Кино

«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Общество

В российские города могут вернуть ларьки и палатки

Возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов допустил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 18:54
Музыка

В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»

Обновлено в 01:34
Космос

Эксперты сообщают о загадочном световом «взрыве» в атмосфере Земли

Руководитель НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил о загадочном явлении, зафиксированном ультрафиолетовым телескопом российского спутника "Ломоносов" в земной атмосфере.
Обновлено в 19:13
Происшествия

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.
Обновлено в 06:48
Общество

В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей

Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Обновлено в 13:47
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

Обновлено в 16:54
Общество

Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Политика

В Сети появилось фото лысого Трампа без загара

Обновлено в 18:17
Общество

С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета

Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено в 16:14
Общество

В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

Обновлено в 12:28
Общество

В России могут появиться профессиональные семьи

В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания ребят, для которых нет кандидатов-усыновителей.
Обновлено в 16:05
Гаджеты

Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Обновлено в 03:18
Политика

Саакашвили придумал, как мирно сменить власть в Грузии

На встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.
Обновлено в 16:56
Общество

Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз

Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.
Обновлено в 18:48
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Девушку из России убили, расчленили и спрятали в морозилку в Испании

Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире примерно полтора года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.
Обновлено в 06:04
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Обновлено в 05:02
Политика

В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о российском минтае

Обновлено в 13:56
Музыка

Россиянка может представить Украину на «Евровидении»

Обновлено в 11:34
Происшествия

В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв

Обновлено в 11:16
Происшествия

«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
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Трамп обозвал снеговиком претендентку на пост президента США

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере обрушился с критикой на сенатора от Демократической партии от штата Миннесота Эми Клобушар, сообщившую о своем намерении участвовать в выборах в 2020 году.
Обновлено в 18:29
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