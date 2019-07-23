Экономика
Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартирыREGNUM 07:32
Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья. Между тем, как уточнили члены профильного комитета ко второму чтению законопроекта, такие нормы коснутся не всех МФО, а только негосударственных (частных).
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