Политика

Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами
REGNUM
08:28

В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
REGNUM08:28
с чего всё началось
Пресс-секретарь Национального совета по телерадиовещанию Польши Тереза Брыкчиньска (Teresa Brykczyńska) сообщила, что жалобы в регулирующий орган о вещании по поводу эфира на TVP не поступали, пишет
 на своем портале Radio Zet.
Daily Storm11:31

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Польский телеканал добавил нацистскую символику в название России

URA.Ru13:00

Польский канал уподобил Россию Третьему рейху и поместил Путина на «Циклон Б»

Lenta.ru11:13

Польский телеканал добавил символику СС в слово Россия

Известия09:11

Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

REGNUM08:28

Польский гостелеканал сравнил Россию с нацистской Германией

Профиль08:27

Польский государственный канал добавил SS к названию России

Московский Комсомолец08:26

В Польше государственный телеканал добавил символику SS в название России

РИА Новости08:10
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика

Кремль сожалеет об отмене встречи Путина с Трампом

Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии самолете

Источник в сирийских органах безопасности ранее заявил РИА Новости, что ПВО Арабской республики сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 17:05
Политика

Самолет Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Обновлено в 17:05
Политика

Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви.
Обновлено в 16:28
Политика

Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией

Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.
Обновлено в 16:42
Политика

В Госдуме прокомментировали поездку депутата Лебедева в Майами

Обновлено в 16:55
Политика

Вашадзе не признал итоги выборов президента Грузии

Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Госдеп призвал Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии

«Если Россия хочет работать с США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, как она это заявляет, то Россия должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана в Сирии», — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом палаты представителей США, передает «РИА Новости».
Обновлено в 16:42
Политика

Общероссийский народный фронт обновил руководство под старые задачи

Обновлено в 16:12
Политика

Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 14:30
Политика

Глава Киево-Печерской лавры рассказал о давлении властей Украины

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что против него открыты уголовные дела на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:42
Политика

Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

Киев намерен попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Черном море, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 14:24
Политика

Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России

Савченко в 2016 году осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе.
Обновлено в 16:06
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