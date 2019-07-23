Политика

Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допросИзвестия вчера в 13:03

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос. Следственные действия, по информации источника в городской администрации, связаны с делом о махинациях с землей. Допрос запланирован на пятницу, 26 июля, сообщает украинское издание «Страна».
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Кличко прокомментировал начатое против него расследование

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Газета.Ruвчера в 12:25

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СМИ: Виталию Кличко вручена повестка на допрос в Госбюро расследований Украины

ТАССвчера в 10:41
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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