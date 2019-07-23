Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допросИзвестия 13:03
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос. Следственные действия, по информации источника в городской администрации, связаны с делом о махинациях с землей. Допрос запланирован на пятницу, 26 июля, сообщает украинское издание «Страна».
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Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Музыка
Умер трёхкратный лауреат премии «Грэмми» Арт Невилл
Американский музыкант Арт Невилл скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на менеджера артиста Кента Соррела.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Российский актер Андрей Чадов купил жилье и решил жениться
Российский актер Андрей Чадов принял решение связать себя узами брака.
Обновлено в 11:41
Общество
Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина
Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Обновлено в 16:30
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Авто
Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка
В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
Обновлено в 11:40
Политика
Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Футбол
Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» и действий стюардов на стадионе «Ростов-Арена»
Обновлено в 06:38
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Футбол
«СЭ»: «Локомотив» может подписать полузащитника Переца из «Маккаби»
«Локомотив» интересуется полузащитником «Маккаби» (Тель-Авив) Дором Перецем. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Обновлено в 16:08
Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Политика
Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией
На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
Обновлено в 14:16
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Происшествия
Под Волгоградом два человека погибли в ДТП
Обновлено в 14:33