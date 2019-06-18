Экономика
Государственная дума РФ одобрила законопроекты о защите дольщиковОбластная газета 08:23
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении одобрили пакет поправок, которые устанавливают порядок защиты прав участников долевого строительства. Законопроекты были подготовлены во исполнение поручений Президента РФ.
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Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков
Будущее России. Национальные проекты07:16
Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
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Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
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Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
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Селва подчеркнул, что внедрением ядерных вооружений малой мощности США предпринимают попытку заполнить брешь, которая имеет место в вероятной «лестнице эскалации», являющейся, по мнению американского военачальника, частью доктрины РФ.
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НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
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