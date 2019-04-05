Футбол

Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и ПетржелаGazeta.SPb 05:44

Своими прогнозами на ход матча поделятся игрок Алексей Игонин и тренер Александр Григорян. Ждут в эфире и музыканта Гарри Топора — он представит новый трек, сообщили в клубе.
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«Зенит» объявил о новом выпуске скандального канала Z+

Фонтанка.Ру04:53

В новом выпуске проекта «Зенита» Z+ примут участие Аршавин и Геркус

Матч ТВ04:28

«Зенит» вновь выпустит скандальное шоу «Z+»

Петербургский дневник03:46

"Зенит" анонсировал новый выпуск "Z+" перед матчем с "Локомотивом"

Спорт-Экспресс03:04

Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и Петржела

Gazeta.SPb05:44

Рэпер Гарри Топор, Геркус и Петржела поучаствуют в выпуске Z+ на матче с «Локомотивом»

Sports.ru04:10

Аршавин, Геркус и Гарри Топор. «Зенит» анонсировал новый выпуск Z+

Sport24.ru03:20
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52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом

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Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Технологии

Более 70% граждан России старше 55 лет ежедневно пользуются интернетом

Больше 70% россиян старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Тверской маньяк, убивший школьницу, получил пожизненный срок

Обновлено в 10:01
Музыка

«Альянс» представил неизвестный клип на песню «На заре»

Облаченный в фантастический костюм вокалист поет о том, как на заре голоса зовут его.
Обновлено в 10:41
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Политика

Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики

Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.
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Общество

Безос после развода останется богатейшим человеком в мире

Обновлено в 08:11
Происшествия

Во Владивостоке горит склад стройматериалов

Обновлено в 10:53
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Экономика

«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

КНДР заподозрили в строительстве подлодки с баллистическими ракетами

Северная Корея могла начать строительство подводной лодки, вооруженной тремя или четырьмя баллистическими ракетами.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Кино

Каннский фестиваль соболезнует в связи со смертью Георгия Данелии

Известный кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни Комитет Каннского фестиваля выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Данелии, передает ТАСС.
Обновлено в 10:42
Транспорт

В Москву вернулись дачные пробки

Обновлено в 05:41
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка

Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Оксану Самойлову раскритиковали за избалованность дочери

Обновлено в 11:30
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
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Виктора Сухорукова скоро выпишут из больницы

Обновлено в 10:41
Футбол

Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии

Обновлено в 08:38
Авто

В России начнут выпускать кроссоверы Audi Q8 и Audi Q7

По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с. Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором.
Обновлено в 08:29
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Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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