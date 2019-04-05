Футбол
Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и ПетржелаGazeta.SPb 05:44
Своими прогнозами на ход матча поделятся игрок Алексей Игонин и тренер Александр Григорян. Ждут в эфире и музыканта Гарри Топора — он представит новый трек, сообщили в клубе.
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Шоу-бизнес
52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Технологии
Более 70% граждан России старше 55 лет ежедневно пользуются интернетом
Больше 70% россиян старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно.
Обновлено в 10:46
Музыка
«Альянс» представил неизвестный клип на песню «На заре»
Облаченный в фантастический костюм вокалист поет о том, как на заре голоса зовут его.
Обновлено в 10:41
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики
Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.
Обновлено в 10:44
Общество
Безос после развода останется богатейшим человеком в мире
Обновлено в 08:11
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено в 10:53
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
КНДР заподозрили в строительстве подлодки с баллистическими ракетами
Северная Корея могла начать строительство подводной лодки, вооруженной тремя или четырьмя баллистическими ракетами.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Кино
Каннский фестиваль соболезнует в связи со смертью Георгия Данелии
Известный кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни Комитет Каннского фестиваля выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Данелии, передает ТАСС.
Обновлено в 10:42
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову раскритиковали за избалованность дочери
Обновлено в 11:30
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Театры
Виктора Сухорукова скоро выпишут из больницы
Обновлено в 10:41
Футбол
Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии
Обновлено в 08:38
Авто
В России начнут выпускать кроссоверы Audi Q8 и Audi Q7
По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с. Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором.
Обновлено в 08:29