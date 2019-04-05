Футбол

Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и ПетржелаGazeta.SPb 05:44

Своими прогнозами на ход матча поделятся игрок Алексей Игонин и тренер Александр Григорян. Ждут в эфире и музыканта Гарри Топора — он представит новый трек, сообщили в клубе.
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«Зенит» объявил о новом выпуске скандального канала Z+

Фонтанка.Ру04:53

В новом выпуске проекта «Зенита» Z+ примут участие Аршавин и Геркус

Матч ТВ04:28

Рэпер Гарри Топор, Геркус и Петржела поучаствуют в выпуске Z+ на матче с «Локомотивом»

Sports.ru04:10

"Зенит" анонсировал новый выпуск "Z+" перед матчем с "Локомотивом"

Спорт-Экспресс03:04

Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и Петржела

Gazeta.SPb05:44

Аршавин, Геркус и Гарри Топор. «Зенит» анонсировал новый выпуск Z+

Sport24.ru03:20

«Зенит» вновь выпустит скандальное шоу «Z+»

Петербургский дневник03:46
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Происшествия

Четверо детей и двое взрослых насмерть угорели в Кузбассе

Обновлено в 01:58
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Танки бригад ВДВ получат возможности «Арматы»

Модернизированные танки Т-72Б3, входящие в состав ВДВ РФ, начиная с 2018-го года, получили новую автоматизированную систему управления «Андромеда».
Обновлено в 02:06
Хоккей

Лучший бомбардир «Авангарда» больше не сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Обновлено в 02:26
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Здоровье

Названа доля обращающихся к экстрасенсам россиян

В 2018 году более 2% жителей России, нуждавшихся в медицинской помощи, предпочли врачам целителей, знахарей, гомеопатов и экстрасенсов.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Общество

Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности

Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту ВВП России на этом год снижен с 1,5 до 1,4%. Причина - низкие мировые цены на нефть.
Обновлено в 03:38
Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ускорении госзакупок

Правительство внесло в Госдуму проект закона, в котором предлагаются меры для более оперативной закупки товаров, проведения работ и оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев назвал «пиаром» примирение Собчак и Волочковой

В рамках недавно вышедшего интервью Ксения Собчак побывала в гостях у Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:26
Футбол

Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами. „Зенит“ в том числе»

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.
Обновлено вчера в 10:35
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте

Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

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Политика

В Верховном суде оспорили запрет на выезд за границу сотрудникам полиции

Верховный суд РФ принял к рассмотрению административный иск, который оспаривает приказ МВД, ограничивающий право полицейских на выезд за границу.
Обновлено в 03:31
Космос

Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды

Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
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Властимил Петржела
Чешский футболист
Чешский футболист и тренер, игрок сборной Чехословакии, участник чемпионата мира по футболу 1982 года. Главный тренер «Зенит» Санкт-Петербург с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года.
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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