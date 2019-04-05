Футбол
Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и ПетржелаPiter.tv 09:30
Скандальное шоу Z+ объявило новых гостей программы. Ими стали спортсмен Андрей Аршавин, бывший функционер "Зенита" Илья Геркус и экс-главный тренер "сине-бело-голубых" Властимил Петржела. Создатели рассказали, что позже к ним присоединится рэпер Гарри Топор, который презентует новый трек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
Интернет
Google Assistant получил крупное обновление
Команда разработчиков Google объявила о выпуске крупного обновления и расширения функциональных возможностей цифрового помощника Assistant, доступного для мобильных платформ Android и iOS.
Обновлено в 08:19
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено вчера в 14:37
Футбол
Президент «Барселоны»: «Было бы здорово вернуть Гвардиолу»
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался по поводу возможного возвращения в клуб Хосепа Гвардиолы.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Лолита высказалась о новой пассии Александра Цекало
Певица рассказала Тодоренко о своем отношении к новой молодой жене своего бывшего — шоумена и продюсера Александра Цекало.
Обновлено в 09:23
Общество
В Москве мужчина пожаловался на слишком сексуальную судью
Мужчина попросил провести профилактическую беседу с судьей из-за ее якобы слишком вызывающего внешнего вида, мешавшего ему сосредоточиться на судебном процессе.
Обновлено в 07:52
Политика
Эрдоган счел сделку по С-400 с Россией выгоднее покупки Patriot у США
США убеждают Турцию отказаться от российских комплексов в пользу Patriot. Анкара подчеркивает, что американские ЗРК стоят дороже.
Обновлено в 09:35
Экономика
Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Происшествия
На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег
Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В суде Греции пройдут слушания по делу Александра Винника
Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдет сегодня в Пирее.
Обновлено в 00:04
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.
Обновлено в 00:47
Здоровье
Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06