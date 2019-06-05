Экономика

Гостиницу «Пекин» выставят на торгиВечерняя Москва 04:32

Московский отель «Пекин» будет продан на открытых электронных торгах, сообщает пресс-служба управляющей гостиницей компании.
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Гостиницу «Пекин» в Москве выставили на торги со стартовой ценой в 5,6 млрд рублей

ТАСС04:27

Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Коммерсантъ05:53

Гостиницу «Пекин» выставят на торги

Вечерняя Москва04:32

Гостиница «Пекин» в Москве выставлена на продажу за 5,6 млрд руб

РБК11:36

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

РИА Новости03:47

«Галс-Девелопмент» планирует выставить гостиницу «Пекин» на электронные торги в сентябре

Агентство Москва03:38

«Галс-Девелопмент» выставила на электронные торги отель «Пекин» в центре Москвы

Zdanie.info03:28
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Происшествия

По всей России произошел сбой в базе ГИБДД

Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Бывший участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:49
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Авто

Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7

В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Политика

Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопарке

Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк и приняли участие в церемонии передачи двух больших панд.
Обновлено в 13:45
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Обновлено в 21:09
Экономика

Всемирный банк рассказал о росте экономики РФ

В 2019 году Всемирный банк ожидает, что экономика РФ вырастет всего на 1,2%.
Обновлено в 03:41
Общество

Не пропасть поодиночке. Какое будущее уготовано моногородам?

В 2018 г. в жизнь Надвоиц вмешались санкции США, точнее, запрет американским компаниям покупать российский алюминий.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Махачкале локализовали пожар на крыше онкологического центра

Крупный пожар на кровле отделения радиологии онкологического центра в Махачкале удалось локализовать, из горящего здания эвакуированы шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:02
Финансы

Минфин в июне закупит валюту на 310 млрд рублей

Министерство финансов закупит иностранную валюту в период с 7 июня по 4 июля на сумму 310,3 млрд рублей, или 16,3 млрд рублей в день.
Обновлено в 05:20
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.
Обновлено в 05:28
Технологии

Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

По словам основателя британской ARM Holdings, работавшего до этого в Acorn Computers, Хермана Хаузера (Hermann Hauser), разлад с Huawei будет иметь невероятно разрушительные последствия для ARM.
Обновлено в 10:15
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Происшествия

В метро Японии поезд сошёл с рельсов

Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.
Обновлено в 21:20
Транспорт

В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом

Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Общество

Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году

Обновлено вчера в 12:53
Общество

Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 20:20
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Жена Хабенского показала фото подросшей дочери

На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 10:54
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
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