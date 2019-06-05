Экономика
Гостиницу «Пекин» выставили на торгиКоммерсантъ 05:53
Компания «Галс-Девелопмент» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» в центре Москвы.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель
Обновлено в 09:33
Футбол
Прервавшую финал ЛЧ девушку оштрафовали на 15 тысяч евро
Обновлено в 09:47
Кино
Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено в 08:51
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Политика
Супрун ответила на «оскорбительную» шутку Зеленского
Супрун подчеркнула, что еще не знакома с президентом Украины. Ранее Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.
Обновлено в 10:01
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»
На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
Обновлено в 09:45
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Футбол
20 лет назад сборная России по футболу сенсационно обыграла Францию
5 июня 1999 года, ровно 20 лет назад, сборная России по футболу сенсационно обыграла на выезде действующих чемпионов мира французов в рамках отборочного этапа первенства континента.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Авто
Kia официально показала кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.
Обновлено в 04:44
Экономика
Курс доллара снижается на крайне слабых данных ADP
Курс доллара снижается на разочаровывающем отчете о росте занятости в частном секторе.
Обновлено в 08:50
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
Обновлено в 09:46
Политика
Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий
Специалисты исследовательской социологической группы «Рейтинг» опубликовали новые данные опроса избирателей, согласно которому за 2 месяца до выборов в Верховную Раду за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% респондентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Космос
Астрономы зарегистрировали гамма-пульсации на пульсаре J0952-0607
Пульсары представляют собой высоко намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучки электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
СП Сбербанка и SOCAR купило 80% акций Антипинского НПЗ
Созданное Сбербанком и азербайджанской SOCAR трейдинговое СП — ООО «Сокар Энергоресурс» — приобрело 80% акций Антипинского НПЗ.
Обновлено в 08:40
Общество
Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня
В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Общество
Глазные капли и обезболивающие сделают незаконными в России
В России введут уголовную ответственность за незаконный оборот капель для расширения зрачка с тропикамидом, обезболивающего с тапентадолом и противоэпилептического средства с прегабалином.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов
Плоский живот австралийской модели, которая находится на шестом месяце беременности, озадачил поклонников.
Обновлено в 07:48
Футбол
Сборная России тренируется в полном составе
Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная, довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Политика
Россия призвала Запад образумить Приштину
Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:20