Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торгиИнтерфакс 04:07
Здание построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Д. Чечулина. В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Кино
В сети появился трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария
Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:16
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье
Названа смертельная опасность яиц
Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 03:42
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Наука
Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет
Фонд развития старейшей авиакомпании мира – Королевских Нидерландских Авиалиний (KLM) – решил поддержать разработку инновационного самолета Flying-V, который имеет не только футуристичный внешний вид, но и поразительную топливную экономичность.
Обновлено в 00:54
Спорт
Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Спорт
Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли
Обновлено в 03:56
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Политика
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Футбол
Инфантино переизбран президентом ФИФА
Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.
Обновлено в 05:35
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.
Обновлено в 06:56
Технологии
«Северсталь» запустит маркетплейс по подбору стройматериалов
«Северсталь» планирует запустить в 2019 г. маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00
Политика
Кучма отметил колоссальное значение Минска в переговорах по Донбассу
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе сторон конфликта и в будущем необходимо сохранить его статус.
Обновлено в 06:53
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Общество
В летнее утро в Салехарде выпал снег
Сегодня 5 июня утро в Салехарде началось со снегопада.
Обновлено в 01:43