Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торгиИнтерфакс 04:07

Здание построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Д. Чечулина. В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
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Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Коммерсантъ05:53

«Галс-Девелопмент» выставила на электронные торги отель «Пекин» в центре Москвы

Zdanie.info03:28

Гостиницу «Пекин» в Москве выставили на торги со стартовой ценой в 5,6 млрд рублей

ТАСС04:27

Московский отель «Пекин» выставят на электронные торги

Известия04:04

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

РИА Новости03:47

«Галс-Девелопмент» планирует выставить гостиницу «Пекин» на электронные торги в сентябре

Агентство Москва03:38

Гостиницу «Пекин» выставят на торги

Вечерняя Москва04:32
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Кино

В сети появился трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 04:44
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария

Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:16
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье

Названа смертельная опасность яиц

Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 03:42
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Наука

Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет

Фонд развития старейшей авиакомпании мира – Королевских Нидерландских Авиалиний (KLM) – решил поддержать разработку инновационного самолета Flying-V, который имеет не только футуристичный внешний вид, но и поразительную топливную экономичность.
Обновлено в 00:54
Спорт

Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Спорт

Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли

Обновлено в 03:56
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

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Политика

Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Футбол

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.
Обновлено в 05:35
Общество

Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.
Обновлено в 06:56
Технологии

«Северсталь» запустит маркетплейс по подбору стройматериалов

«Северсталь» планирует запустить в 2019 г. маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

Обновлено в 03:00
Политика

Кучма отметил колоссальное значение Минска в переговорах по Донбассу

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе сторон конфликта и в будущем необходимо сохранить его статус.
Обновлено в 06:53
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Общество

В летнее утро в Салехарде выпал снег

Сегодня 5 июня утро в Салехарде началось со снегопада.
Обновлено в 01:43
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