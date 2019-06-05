Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торгиИнтерфакс 04:07

с чего всё началось

Здание построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Д. Чечулина. В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

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