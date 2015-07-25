Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочныхРоссийская газета 03:35
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
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с чего всё началось
Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни».Известиявчера в 17:01
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Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Экономика
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Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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В Башкирии начат поиск опустошителя могил
Обновлено вчера в 00:58
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
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В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
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Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
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Обновлено вчера в 05:33
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«Урал. Опера. Балет» попал в список богатейших театров России
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Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Кино
Анна Исаева требует остановить съемки фильма о Юлии Началовой
Пресс-секретарь покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева выступила с требованием остановить съемки фильма об артистке и прекратить наживаться на ее имени.
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В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
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После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
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«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
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