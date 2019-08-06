Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочныхРоссийская газета 03:35
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
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с чего всё началось
Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни».Известиявчера в 17:01
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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
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