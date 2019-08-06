Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни».

с чего всё началось

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Происшествия СПЧ готовит обращения в связи с действиями силовиков 27 июля и 3 августа Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников.

Политика Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.

Происшествия В Германии мигрант покусал женщину-полицейского и ее собаку За мигрантом погналась служебная собака, но мужчина изловчился и укусил ее несколько раз.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Общество Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.

Технологии Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".

Армия и оружие Китай раскритиковал США за выход из ДРСМД Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цун считает, что Соединенные Штаты намеренно обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Футбол Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром» Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.

Экономика МВФ рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на российскую экономику Эксперты организации полагают, что уменьшение цен на топливо привело к падению роста ВВП на 0,65 процентного пункта Отмечается, что на российской экономике также негативно отразилась жесткая бюджетная политика, санкционное давление, а также финансовые и кредитно-денежные факторы.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Теннис Дарья Касаткина обыграла Ангелику Кербер на старте турнира в Торонто Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

Политика ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов В ЦИК Украины заявили, что не могут объявить результаты недавних досрочных парламентских выборов в срок из-за необходимости уточнить данные по одному из избирательных округов.

Происшествия В Югре экс-главе отдела приставов грозит срок за видимость работы Бывшего руководителя отдела судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району обвиняют в превышении полномочий, сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО.

Экономика Правительство выделило 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи для регионов На закупку скорых пойдет 5 млрд рублей, на школьные автобусы — такая же сумма. Деньги выделяются из резервного фонда.

Политика Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью» всех войн Возможная война с Ираном была бы "матерью" всех войн, заявил президент страны Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА "Новости".