Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочныеИзвестия вчера в 15:00
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
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с чего всё началось
Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни».Известиявчера в 17:01
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СМИ: российским чиновникам попросили поднять командировочные, чтобы «не снижать уровня их жизни»
Реальное времявчера в 19:24
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Армия и оружие
Китай обвинил США в разрыве ДРСМД
Если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «Китай не будет стоять в стороне» и пойдет на «контрмеры», заявил Фу Цун.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме
Пять человек погибли и не менее 11 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в столице Индии, сообщает агентство ANI со ссылкой на пожарную службу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились
Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
Депздрав рассказал о пользе кошачьего мурлыканья
Обновлено вчера в 01:32
Здоровье
В Улан-Удэ открылась современная онкологическая поликлиника
Новая онкологическая поликлиника открылась накануне, 5 августа в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
В Россию вернулись иностранные инвесторы
Парадоксом называет Financial Times то, что введенные Россией санкции в отношении сельскохозяйственных продуктов из Евросоюза в итоге помогли улучшить дела в аграрном секторе страны до такой степени, что Россия превратилась в ведущего экспортера сельскохозяйственной продукции в мире.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено 04 августа в 16:00
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Бритни Спирс увиделась с детьми после лечения
Обновлено вчера в 09:56
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
ВСУ обстреляли школу в Горловке
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика
Минфин США разъяснил новые санкции против России
Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд».
Обновлено 04 августа в 03:04
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
«Супер Сухой» получил новые двигатели АЛ-41Ф1С (как у сверхманевренных Су-35).
Обновлено вчера в 19:17
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.
Обновлено вчера в 21:50