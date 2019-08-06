Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни».

с чего всё началось

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Армия и оружие Китай обвинил США в разрыве ДРСМД Если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «Китай не будет стоять в стороне» и пойдет на «контрмеры», заявил Фу Цун.

Происшествия В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме Пять человек погибли и не менее 11 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в столице Индии, сообщает агентство ANI со ссылкой на пожарную службу.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Политика ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.

Политика Минфин США признал Китай валютным манипулятором Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Происшествия Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились.

Здоровье В Улан-Удэ открылась современная онкологическая поликлиника Новая онкологическая поликлиника открылась накануне, 5 августа в Улан-Удэ.

Экономика В Россию вернулись иностранные инвесторы Парадоксом называет Financial Times то, что введенные Россией санкции в отношении сельскохозяйственных продуктов из Евросоюза в итоге помогли улучшить дела в аграрном секторе страны до такой степени, что Россия превратилась в ведущего экспортера сельскохозяйственной продукции в мире.

Шоу-бизнес В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.

Политика Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Общество Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".

Космос Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Политика На Порошенко завели дело о подделке паспортов Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

Экономика Минфин США разъяснил новые санкции против России Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд».

Политика Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.

Космос В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.

Теннис Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.