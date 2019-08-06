Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни».

с чего всё началось

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

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