Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочныеИзвестия вчера в 15:00

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
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с чего всё началось

Служебный карман: чиновники просят в разы увеличить им командировочные

Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские чиновники попросили в разы увеличить им командировочные

Znak.com01:00

СМИ: российским чиновникам попросили поднять командировочные, чтобы «не снижать уровня их жизни»

Реальное времявчера в 19:24

Чиновники захотели больше денег за командировки

Lenta.ruвчера в 22:49

Чиновникам попросили увеличить командировочные ради «уровня жизни»

URA.Ruвчера в 19:20

СМИ: российские чиновники хотят увеличения командировочных

Газета.Ruвчера в 20:01

Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках

ТАСС00:52

Служебный карман: чиновники просят в разы увеличить им командировочные

Известиявчера в 17:01
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Политика

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Склад с боеприпасами взорвался под Ачинском

В Красноярском крае, под Ачинском, в деревне Каменка взорвался склад с боеприпасами. Люди услышали сильные хлопки, идет эвакуация населения.
Обновлено вчера в 07:24
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Очевидцы сняли на видео гигантский смерч в Сочи

Очевидцы сняли на видео смерчи, которые прошли по Черному морю и береговой части Сочи.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

Подросток в Ленинске-Кузнецком сел за руль автомобиля и сбил ребёнка

Как оказалось, инцидент случился на улице Мечникова, 11, а 10-летнего ребёнка сбил 17-летний юноша, незаконно занявший место водителя.
Обновлено в 01:13
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Анна Чиповская: «Не хочу вступать в брак или заводить детей»

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Технологии

Эксперты рассказали об опасности рекламных рассылок

Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Подтопленные паводком села Приамурья начали дезинфицировать

В Амурской области военные приступили к дезинфекции ранее подтопленных из-за паводка сёл.
Обновлено 04 августа в 23:35
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Авто

Триллион рублей россияне потратили на покупку иномарок

Самой доходной в первом полугодии стала продукция корейской марки KIA, которая обошлась россиянам в 148 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Германии беженец покусал полицейского и служебную собаку

В городе Ротвайл в Ротвайл 28-летний беженец покусал сотрудника полиции и служебную собаку при задержании.
Обновлено в 00:10
Общество

Построившая «Титаник» компания не справилась с долгами

Судостроительная компания Северной Ирландии Harland and Wolff из-за накопившихся долгов переходит под внешнее управление, а в числе возможных управляющих называются британская компания MJM Group и американская Flacks Group.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Космос

Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Авто

Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank

По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы

К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено 04 августа в 13:35
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
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