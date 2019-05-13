Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченнымиИзвестия вчера в 17:01
Крупнейшими заказчиками стали организации, ассоциирующиеся скорее с гражданской сферой, — «Роскосмос», Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро. Военные эксперты, опрошенные «Известиями», объяснили состав лидеров засекреченных закупок пересечением с интересами Минобороны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Политика
Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
Обновлено в 08:22
Общество
Иранскую студентку приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж
Гражданка Ирана была приговорена к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, сообщает IRNA.
Обновлено в 07:26
ЖКХ
В Петербурге завершился отопительный сезон
В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве произошло ДТП с участием бронетранспортера
В отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ДТП с участием БТР.
Обновлено в 06:16
Экономика
Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»
На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Экономика
Челябинские металлурги требуют повышения зарплаты
Работники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) собрали больше двух тысяч подписей под обращением с требованием повысить оплату труда, сообщили в пресс-службе Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Обновлено в 05:33
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Здоровье
Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году
«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня
Обновлено в 07:44
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
На полигоне в США заметили российскую С-300
Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100
В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.
Обновлено в 07:21
Финансы
Прогноз результатов «Русала» за I квартал по МСФО: EBITDA сократилась на 38% к/к
Хотя 1К19 станет вторым кварталом подряд, когда будет отмечено сильное снижение EBITDA, мы ожидаем, что этот тренд развернется во 2К19 после ожидаемого улучшения продаж ПДС, и несмотря на давление на цены из-за сложной конъюнктуры на мировом рынке алюминия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
На Кубани федеральный судья напала на автоледи
Обновлено вчера в 23:31
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение»
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Теннис
Вердаско и Чорич пробились во второй круг турнира в Риме
В следующем раунде 35-летний Вердаско встретится с пятым сеяным соревнований австрийцем Домиником Тимом.
Обновлено в 08:10
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14