Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченнымиИзвестия вчера в 17:01
Крупнейшими заказчиками стали организации, ассоциирующиеся скорее с гражданской сферой, — «Роскосмос», Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро. Военные эксперты, опрошенные «Известиями», объяснили состав лидеров засекреченных закупок пересечением с интересами Минобороны.
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Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Экономика
Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании
В десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Названа причина отмены вылета Superjet 100 из Новосибирска
Вылет самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" из Новосибирска в Ростов-на-Дону был задержан из-за технической неисправности, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 03:14
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Политика
Сегодня в Киеве будут судить Владимира Зеленского
Суть претензий украинской Фемиды к 41-летнему гражданину Зеленскому сводится к умышленной демонстрации начинающим политиком избирательного бюллетеня с зачеркнутым квадратиком напротив своего имени.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Общество
ВЦИОМ: большинству россиян нравится их работа
"Подавляющему числу россиян нравится их работа, об этом заявили 85% респондентов", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Теннис
Мария Шарапова опустилась на семь строчек в рейтинге WTA
Обновлено в 03:27
Наука
Украшения-контрацептивы проходят первые тесты
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Польша отказалась принимать делегацию Израиля
В пресс-релизе отмечается, что израильское правительство в последнюю минуту внесло изменения, которые предполагали, что члены делегации поднимут вопрос о реституции бывшей еврейской собственности в Польше.
Обновлено в 02:43
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Авто
Ателье Mansory представило дикий Lamborghini Urus
Возможно вы помните, как в начале марта текущего года на автосалоне в Женеве немецкая фирма представила свое видение итальянского внедорожника Lamborghini Urus.
Обновлено в 03:00
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Замглавы администрации АБО Будаева возглавила округ вместо Доржиева
Заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа (АБО) Билигма Будаева 13 мая стала исполняющей обязанности главы администрации округа, сообщается на официальном портале региона.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40