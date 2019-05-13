Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченнымиИзвестия 17:01

За минувший год госорганы заключили 52 717 контрактов, содержащих гостайну, на сумму 2,4 трлн рублей Этот показатель публикуется впервые, заявили «Известиям» в Минфине. В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
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Засекреченных госконтрактов в России на 2,4 трлн рублей

РЕН ТВ21:32

СМИ: 35% госзакупок оказались засекреченными

Накануне.Ru19:20

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

Известия17:01
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Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года

Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
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Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Татьяна Голикова теперь отвечает почти за половину национальных целей развития

Татьяна Голикова теперь отвечает почти за половину национальных целей развития Три вице-премьера — Татьяна Голикова, Максим Акимов, Виталий Мутко — и первый вице-премьер Антон Силуанов принятым правительством планом объявлены ответственными за достижение национальных целей развития из майского указа Владимира Путина.
Обновлено в 17:57
Транспорт

Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире.
Обновлено в 21:35
Общество

«УмКА» — наше всё!

Прошло ровно три года с момента, как компания ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЁРОВ РЯЗАНЬ» приступила к внедрению, эксплуатации и сопровождению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на маршрутах регулярных перевозок города Рязани, организованного администрацией г. Рязань, представив проект под названием «УмКА».
Обновлено в 07:45
Технологии

«Россети» готовы стать платформой для цифровой трансформации отрасли

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".
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Политика

Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 20:02
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

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Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
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Общество

Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, жителям России удастся отдохнуть три дня подряд: со 2 по 4 ноября.
Обновлено в 20:58
Экономика

Миллион до зарплаты. Какие ошибки мы совершаем, когда берем микрозаймы

АиФ.ru вместе с юристами и экономистами попробовал разобраться в том, какие ошибки совершают граждане, когда оформляют микрозайм, и можно ли их избежать.
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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Происшествия

В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Панаме неподалеку от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
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Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика

Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

С понедельника, 13 мая, Владимир Путин начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые пройдут в новом формате.
Обновлено в 12:54
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
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Политика

Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено в 16:11
Хоккей

Сборная России прибыла на матч чемпионата мира по хоккею с австрийцами

Хоккеисты национальной команды России уже прибыли на арену, где состоится матч группового этапа чемпионата мира со сборной Австрии.
Обновлено в 05:02
Культура

Воспитанники Верхнеуслонского детсада подготовили для ветеранов большой концерт

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что воспитанники заинского детсада исполнили стихи и вручили подарки бывшей узнице концлагеря.
Обновлено в 19:21
Общество

Работники культуры в Забайкальске получают 20 тысяч рублей в месяц

Чуть больше 20 тысяч рублей в месяц составила заработная плата специалистов, занятых в сфере культуры Забайкальского района по итогам первого квартала 2019 года, данные об этом опубликованы 13 мая на сайте Забайкалкрайстата.
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У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
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