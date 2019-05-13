Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченнымиИзвестия 17:01

За минувший год госорганы заключили 52 717 контрактов, содержащих гостайну, на сумму 2,4 трлн рублей Этот показатель публикуется впервые, заявили «Известиям» в Минфине. В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
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Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

Известия17:01
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