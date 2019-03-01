Экономика
Госрегулирование эквайринга не поддержали ни банки, ни ритейлерыКоммерсантъ 11:11
«Идея государственного регулирования ставок эквайринга в сфере розничной торговли не нашла поддержки ни одной из сторон диалога, против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли»,— приводит «РИА Новости» его слова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки и торговые сети не поддержали госрегулирование комиссий при безналичной оплате
Rambler News Service10:00
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия
Пожар в дагестанском селе удалось локализовать
Обновлено в 15:31
Происшествия
Появилось видео задержания бойца Александра Емельяненко
Появилось видео задержания бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в Кисловодске.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено в 16:05
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Судьи рассматривали иск о возмещении ущерба, который якобы был нанесен "Нафтогазу" Россией в связи с "незаконной экспроприацией активов группы в Крыму".
Обновлено в 12:43
Политика
Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
Обновлено в 14:22
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено в 13:50
Политика
ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью
Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Нижнем Новгороде возле школы открыли стрельбу
Обновлено в 04:58
Авто
УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»
Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Обновлено в 07:48
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля
Роспотребнадзор поручил провести дополнительную вакцинацию от кори в российских регионах в срок с 1 апреля по 1 октября.
Обновлено в 12:40
Футбол
«Интер» потерпел поражение от «Кальяри»
Обновлено в 16:27
Политика
Турция отказалась от американских Patriot в пользу С-400
Турция отвергла предложение США о поставке ЗРК Patriot при условии отказа от российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:28
Политика
США отозвали визы у 49 связанных с Мадуро человек
Соединенные Штаты отозвали визы у 49 человек, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено в 16:42
Общество
Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин
Обновлено в 10:09
Общество
Подросток из Германии попросил Путина о помощи
Леон Бергфельд - сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 09:57
Общество
Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской
После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено в 10:53
Финансы
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
ОЗХО: во время атаки в сирийской Думе использовался хлор
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума был использован хлор, говорится в докладе на сайте организации.
Обновлено в 12:44
Футбол
Трабукки отвечает на обвинения
Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказывает о войне компроматов, в центре которой он оказался.
Обновлено в 15:30
Космос
NASA показало Crew Dragon изнутри
Корабль отправится в демонстрационный беспилотный полет к МКС 2 марта 2019 года, достигнув станции примерно через сутки.
Обновлено в 15:41
Политика
Зеленский заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией
По словам Зеленского, высказавшегося в эфире канала «1+1», «идёт реальная война между Россией и Украиной», и добавил, что на переговоры с Россией придётся идти в любом случае.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде
Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Общество
Появились фотографии новых вагонов купе
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57