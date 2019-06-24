Госрасходы на закупки лекарств в России выросли на 39%РЕН ТВ 18:09

За первый квартал этого года Россия выделила на закупки льготных лекарств на 39% больше средств, чем за тот же период в 2018 году, говорится в данных аналитиков DSM Group, сообщают "Известия". Отмечается, что из федерального бюджета по программе ОНЛС потратили более 13 млрд рублей.

Госрасходы на закупки лекарств в России выросли на 39%

Политика Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против» Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.

Политика ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Политика В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

Авто Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.

Экономика НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Кино В Москве объявили лауреатов кинофестиваля экранизаций «Читка» Сериал Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза", снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, стал победителем первого кинофестиваля экранизаций "Читка" в номинации "Самая ожидаемая экранизация".

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Гаджеты Составлен топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов Рейтинг подготовили зарубежные журналисты, которые попытались подобрать устройства с лучшими характеристиками в ценовой категории до 200 долларов.

Политика Япония может разрешить импорт куриного мяса из России Власти Японии планируют отменить запрет на импорт куриного мяса из России, чтобы удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке страны, сообщает газета Nikkei Asian Review.

Политика Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политика В России создали собственную вакцину от полиомиелита Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 Очаг подземных толчков находился у южного берега префектуры Тиба и залегал на глубине около 60 километров.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Происшествия Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения.

Экономика Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.

Общество МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Происшествия Марш равенства в Киеве начался с провокации Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».

Общество Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.