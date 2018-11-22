Госрасходы на закупки лекарств в России выросли на 39%РЕН ТВ вчера в 18:09

В I квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в натуральном выражении объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».

с чего всё началось

За первый квартал этого года Россия выделила на закупки льготных лекарств на 39% больше средств, чем за тот же период в 2018 году, говорится в данных аналитиков DSM Group, сообщают "Известия". Отмечается, что из федерального бюджета по программе ОНЛС потратили более 13 млрд рублей.

Госрасходы на закупки лекарств в России выросли на 39%

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