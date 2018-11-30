Экономика
Господдержка не разменивается по отраслям
Господдержка не разменивается по отраслямКоммерсантъ17:24
В документе полностью отменяется существующая нормативная база по госсубсидиям в ряде отраслей — машиностроении, в том числе в станкостроении и автопроме, фармацевтической промышленности, вплоть до производства детских игрушек и продукции народных промыслов.
Коммерсантъ17:24
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Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 22:29
Экономика
«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»
Обновлено в 21:33
Энергетика
В Венесуэле подняли минимальную зарплату
Размер минимальной зарплаты подняли власти Венесуэлы, передает телеканал Venezolana de Televisión.
Обновлено в 22:11
Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 14:01
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 21:03
Экономика
Агрохолдинг «Степь» купил крупнейшего в России сахарного трейдера
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опта».
Обновлено в 21:14
Энергетика
Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно
Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
Обновлено в 14:12
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 10:38
Экономика
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 21:44
Экономика
В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon
Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 16:01
Экономика
Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов
Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 16:28
Экономика
Парламент Северной Осетии принял в I чтении проект бюджета-2019
Парламент Северной Осетии принял в четверг в первом чтении бюджет республики на 2019 год с дефицитом 53,8 млн рублей, сообщил заместитель министра финансов региона Алан Дзагоев.
Обновлено в 11:30
Финансы
Курс доллара упал ниже 66 рублей
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 13:04
Экономика
Китайских собак покормят из России
Обновлено в 17:24
Экономика
ВЭБ намерен создать проектный офис во Владивостоке
Власти Приморского края и ВЭБ.РФ в четверг во Владивостоке заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Обновлено в 21:02