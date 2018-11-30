Экономика
В документе полностью отменяется существующая нормативная база по госсубсидиям в ряде отраслей — машиностроении, в том числе в станкостроении и автопроме, фармацевтической промышленности, вплоть до производства детских игрушек и продукции народных промыслов.
Коммерсантъ17:24
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Экономика
«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»
«К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб», — отметили в компании.
Обновлено в 15:18
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.
Обновлено в 18:50
Экономика
ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег
Серийные валютчики Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ.
Обновлено в 19:21
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:42
Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 17:46
Энергетика
В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%
По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.
Обновлено в 14:45
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 10:38
Экономика
Стройконцерн Strabag вдвое увеличил чистую прибыль за три квартала
Австрийский строительный концерн Strabag увеличил чистую прибыль за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза — до 181,8 миллиона евро, сообщила компания.
Обновлено в 14:55
Экономика
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
Обновлено в 16:12
Экономика
В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon
Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 16:01
Экономика
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 11:56
Экономика
Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов
Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 16:28
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 15:52
Экономика
Сбербанк и РНКБ выплатят возмещение вкладчикам банка «Первомайский»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) агентами для выплаты возмещения вкладчикам краснодарского банка "Первомайский", который в конце ноября лишился лицензии.
Обновлено в 12:32
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 14:16