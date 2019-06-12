Происшествия
Госпитализированным после взрывов в Дзержинске выплатят матпомощьАргументы и Факты 21:06
Глава региона сказал, что пострадавшие, которые получили серьезные травмы, получат материальную помощь из областного и городского бюджетов Во время заседания оперативного штаба губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что люди, которые после взрыва на заводе в Дзержинске оказались в больницах, получат материальную помощь.
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Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
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