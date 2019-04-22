Общество
Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникамРоссийская газета 09:30
Быкову стало плохо 17 апреля на борту самолета, когда писатель направлялся в Уфу на лекцию. В Уфе Быкова госпитализировали в тяжелом состоянии, на следующий день переправив в Москву.
Читать в источнике
Оценить620
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:11
Политика
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Экономика
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Авто
ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей
Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Авто
Группа PSA подала заявку на СПИК
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие кандидат Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
Политика
Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Petrobras остановила добычу на платформе на шельфе в Бразилии
Энергогигант Petrobras остановил добычу на платформе P-25 на шельфе Бразилии из-за утечки нефти объемом, по предварительным данным, 941 литр, сообщила компания.
Обновлено в 17:22
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено в 14:34
Кино
В США умер продюсер фильмов «Выживший» и «Вавилон» Стив Голин
Продюсер Стив Голин, известный по фильмам "Выживший" (The Revenant, 2015) и "Вавилон" (Babel, 2006), умер на 65-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 15:46
Политика
Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской
Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина выступила на Форуме безопасного интернета, прошедшем в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник.
Обновлено в 09:03