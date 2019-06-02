Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублейИзвестия вчера в 18:50

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей. Об этом 2 июня сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Глеб Никитин
Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.
— Глеб Никитин, российский политикКоммерсантъ 00:54

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