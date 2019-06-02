Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублейИзвестия вчера в 18:50
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей. Об этом 2 июня сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.
— Глеб Никитин, российский политикКоммерсантъ 00:54
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Глеб Никитин: «Нижегородское правительство выделит матпомощь госпитализированным в результате ЧП в Дзержинске»
Нижегородская Правдавчера в 18:58
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Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Два взрыва произошли на заводе в Дзержинске
В Дзержинске под Нижним Новгородом на заводе имени Свердлова прогремели два взрыва.
Обновлено вчера в 05:35
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Собчак пристыдила Бузову за скандал с дизайнером
Телеведущая Ксения Собчак потребовала, чтобы певица Ольга Бузова извинилась перед дизайнером, который случайно оказался замешанным в скандале из-за одежды.
Обновлено в 11:18
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Обновлено в 11:43
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Обновлено в 06:00
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Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе
На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
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Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
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На Кубани перевернулась автоцистерна с мазутом
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В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов
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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
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Армия и оружие
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В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
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