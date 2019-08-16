Второго пилота экстренно севшего под Жуковским самолета А321 госпитализировали. У него нашли ушибы грудной клетки. Второй пилот совершившего экстренную посадку самолета А321 Георгий Мурзин госпитализирован.

с чего всё началось

Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360". По словам коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова, у летчика ушибы грудной клетки, но "с ним все будет нормально".

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