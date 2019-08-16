Происшествия
Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321RT на русском 05:05
Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди.
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с чего всё началось
Второго пилота экстренно севшего под Жуковским самолета А321 госпитализировали. У него нашли ушибы грудной клетки. Второй пилот совершившего экстренную посадку самолета А321 Георгий Мурзин госпитализирован.Телеканал 360°05:00
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